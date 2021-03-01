Ученики алматинского Дворца школьников организовали онлайн-концерт в честь Дня благодарности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы коллектив педагогов и обучающиеся детских объединений Дворца школьников поздравили казахстанцев с днем благодарности и организовали онлайн концерт «Алғыс айту», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концерт был организован в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Мы на сайте и в соцсетях Дворца школьников разместили видео с поздравлениями учеников. Юные вокалисты и участницы, танцевальных групп дворца, исполнили свои творческие номера. Но, отмечу, что на видео только часть учеников нашего учреждения. Этим мы поздравили казахстанцев с Днем благодарности и первым днем весны», - сказала один из организаторов концерта.





Мероприятие посвящено 30-летию Независимости РК.

Юные домбристы Дворца школьников также организовали небольшой онлайн-концерт в честь 175-летия со дня рождения великого поэта Жамбыла Жабаева.





Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.