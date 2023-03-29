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Ученик распылил перцовый баллончик в школе Алматы: есть пострадавшие

Еламан Турысбеков
29 Марта 2023, 15:21
Ученик распылил перцовый баллончик в школе Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы девятиклассник распылил перцовый баллончик в уборной школы. Семь учеников доставили в больницу для оказания медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции Алматы, 29 марта в ЦОУ ДП города поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса общеобразовательной школы №96, расположенной в Алмалинском районе, на перемене в уборной комнате распылил перцовый баллончик, что вызвало реакцию у находящихся рядом учащихся.

«Семь учеников доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района будут приняты меры в отношении родителя учащегося в соответствии со статьей 127 КоАП РК. Материал будет вынесен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.


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