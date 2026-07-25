Ученые в США объяснили возможную пользу кофе для здорового старения

Некоторые вещества в составе кофе могут запускать естественный механизм защиты клеток от воспаления и повреждений. К такому выводу пришли ученые Техасского университета A& M, передает корреспондент агентства Kazinform.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients. Ученые установили, что некоторые вещества в составе кофе взаимодействуют с рецептором NR4A1. Он участвует в регуляции клеточного стресса, воспалительных процессов, обмена веществ и восстановления тканей.

Ученые выяснили, что некоторые содержащиеся в кофе вещества связываются с этим белком и меняют работу клеток. В лабораторных условиях они уменьшали повреждение клеток и замедляли размножение раковых клеток. Когда исследователи удалили NR4A1, такой эффект исчез. Это позволило предположить, что именно через этот белок кофе может запускать защитную реакцию.

Сильнее всего на клетки воздействовали полифенолы — растительные вещества, содержащиеся в кофейных зернах. Одним из них оказалась кофейная кислота.

Кофеин тоже взаимодействовал с NR4A1, но его эффект был значительно слабее.

— Кофе обладает известными полезными свойствами. Мы показали, что некоторые из них могут быть связаны с воздействием его компонентов на белок, который помогает защищать организм от повреждений, вызванных стрессом, — рассказал один из авторов исследования Стивен Сейф.

При этом ученые предостерегают от преждевременных выводов. Исследование проводилось в лаборатории на клетках, а не с участием людей. Поэтому оно не доказывает, что употребление кофе предотвращает рак или другие заболевания. Специалистам еще предстоит выяснить, работает ли обнаруженный механизм таким же образом в организме человека.

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