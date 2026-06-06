Ученые выяснили, как интервальное голодание помогает сбросить вес

Интервальное голодание помогло людям с ожирением в среднем сбросить почти 8% массы тела и улучшить показатели здоровья. Ученые считают, что такой эффект может быть связан с изменениями в работе мозга и кишечника, передает агентство Kazinform.

Исследователи пришли к выводу, что эффект интервального голодания может быть связан не только со снижением потребления калорий, но и с изменениями в работе мозга, кишечника и микрофлоры организма.

В исследовании приняли участие 25 взрослых жителей Китая с ожирением. На протяжении 62 дней добровольцы придерживались специальной программы голодания. По итогам эксперимента они в среднем похудели на 7,6 килограмма, что составило около 7,8% массы тела. Также у них улучшились показатели артериального давления, уровня сахара в крови, холестерина и функции печени.



Доктор Цян Зэн из Института управления здоровьем Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая в Пекине отметил, что во время снижения веса изменения одновременно происходят как в кишечной микрофлоре, так и в работе отдельных участков мозга.

— Мы показали, что диета с интервальным ограничением калорий изменяет взаимосвязь между мозгом, кишечником и микробиомом человека. Изменения в микробиоме кишечника и активности участков мозга, связанных с зависимостями, во время и после снижения веса были очень динамичными и взаимосвязанными, — заявил он.

Снимки мозга участников показали, что после курса интервального голодания снизилась активность участков, связанных с чувством голода и тягой к еде. Одновременно изменился состав кишечных бактерий. Исследователи также обнаружили связь между некоторыми микроорганизмами и зонами мозга, которые отвечают за самоконтроль, внимание, эмоции и способность к обучению.

Один из авторов исследования Сяонина Вана также обратил внимание на то, что микробиом кишечника взаимодействует с мозгом через сложную двустороннюю систему связи.

— Микробиом вырабатывает нейромедиаторы и нейротоксины, которые могут попадать в мозг через нервную систему и кровоток, — пояснил ученый.

Вместе с этим авторы исследования отмечают, что их работа не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты уже указывают на то, что снижение веса может быть связано не только с сокращением калорий, но и с комплексными изменениями в микробиоме кишечника, обмене веществ и работе мозга.

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