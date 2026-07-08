Ученые впервые успешно расшифровали геном знаменитого «Золотого человека»

Исследование проведено международной группой ученых из США, Казахстана, Германии, Австралии и Южной Кореи. В проекте приняли участие специалисты Техасского университета в Остине, Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка, Тюбингенского университета, Университета Аделаиды, Сеульского национального университета, Института генетики и физиологии, Института археологии имени А. Х. Маргулана, Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также государственных историко-культурных музеев-заповедников «Иссык» и «Берел».

В рамках работы ученые проанализировали геномы 85 человек, захороненных на территории Евразийской степи в период с 900 по 200 годы до нашей эры. Среди них впервые был полностью секвенирован геном «Золотого человека» — одного из самых известных археологических символов Казахстана.

«Золотой человек» был обнаружен в 1969 году в кургане Иссык близ Алматы. Нетронутое захоронение, датируемое IV–III веками до нашей эры, содержало более 4 тысяч золотых украшений, железный меч и кинжал, бронзовое зеркало, керамическую посуду, а также серебряные, бронзовые и деревянные сосуды. Археологи считают его одним из самых богатых сакских погребений, когда-либо найденных. Особый интерес представляет серебряная чаша с надписью из 26 символов, которая до сих пор не расшифрована.

Хотя принадлежность «Золотого человека» к сакской культуре железного века давно не вызывала сомнений, его биологический пол оставался предметом научных дискуссий. Анализ древней ДНК позволил окончательно установить, что он был мужчиной. Кроме того, исследование показало, что «Золотой человек» генетически близок к другим представителям сакского населения железного века, однако имеет несколько большую долю происхождения, связанного с древними популяциями юга Центральной Азии.

Полученные данные стали частью более масштабного исследования происхождения социальной иерархии у кочевых народов железного века. Сравнив ДНК представителей элиты, погребенных в богато украшенных курганах, с людьми из более скромных захоронений, ученые пришли к выводу, что высокопоставленные представители общества значительно чаще состояли в близком родстве друг с другом. Так, в одном из наиболее показательных случаев генетический анализ установил, что представитель элиты был дедом двух человек, похороненных в разных могильниках, расположенных на расстоянии от 50 до 140 километров друг от друга. Это свидетельствует о том, что политическая власть и высокий социальный статус сохранялись внутри одной семьи на протяжении нескольких поколений.

Исследование также выявило признаки браков между близкими родственниками в отдельных элитных семьях. Кроме того, численность этой социальной группы была значительно меньше по сравнению с остальным населением, что указывает на относительную закрытость правящего слоя.

Авторы пришли к выводу, что полученные генетические данные подтверждают существование наследственных династий среди элиты скифских обществ железного века.

Ранее о мифах и фактах, связанных с «Золотым человеком» корреспонденту Kazinform рассказала директор историко-культурного музея-заповедника «Есік» Гульмира Мухтарова.