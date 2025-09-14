Золотой человек: тайны главной археологической находки Казахстана
Одной из самых знаковых археологических находок Казахстана считается Золотой человек — останки сакского воина в золотом облачении, обнаруженные в ходе раскопок кургана Иссык на берегу одноимённой реки. О мифах и фактах, связанных с этим уникальным памятником, корреспонденту Kazinform рассказала директор историко-культурного музея-заповедника «Есік» Гульмира Мухтарова.
Дата находки: 1969 или 1970?
По словам кандидата исторических наук Гульмиры Мухтаровой, существует распространённое заблуждение относительно даты открытия Золотого человека.
— Многие уверены, что находка была сделана в 1969 году, эту дату можно встретить даже в учебниках. На самом деле Золотой человек был найден в 1970 году. Дело в том, что раскопки кургана были начаты в 1969-м, и продолжились в следующем году. Именно в 1970 году и был обнаружен Золотой человек. Этот факт часто путают, но его важно знать, — подчеркнула она.
Золотые украшения и серебряная чаша
Широкой публике известно, что вместе с Золотым человеком археологи нашли более четырёх тысяч золотых изделий, украшений. Однако далеко не все знают, что в захоронении также была обнаружена серебряная чаша с уникальной надписью, впоследствии получившей название Иссыкской.
— Алфавит и шрифт получили такое название, потому что ранее нигде не встречались. Надпись на серебряной чаше состояла из 26 знаков, и это была первая находка подобного рода. Сегодня её называют иссыкской письменностью. Учёные пытались расшифровать текст, существует более тридцати версий, но единого мнения нет, и надпись до сих пор считается непрочитанной, — отметила Мухтарова.
Тайны Иссыкской письменности
Позднее схожие надписи были найдены в регионе Таласа на юге Узбекистана и в Афганистане, однако в научной среде они всё равно именуются иссыкскими.
— Впервые их попытался прочитать академик-филолог Алтай Аманжолов. Позже к исследованию подключились учёные из Ирана, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Однако их интерпретации различались, и единого взгляда на содержание текста до сих пор нет, — рассказала собеседница.
Одной из последних попыток расшифровать надпись стала работа ученого тюрколога Александра Николаевича Гаркавца.
— Он выдвинул версию, что в тексте упоминается словосочетание «дева-воин», предположив, что Золотой человек мог быть женщиной, а найденная в захоронении чаша — трофейной. Следуя его логике, вряд ли бы в мужское захоронение положили чашу, принадлежавшую женщине, — пояснила Гульмира Раиловна.
ДНК-анализ и новые надежды
Костные останки Золотого человека сегодня хранятся в фондах Государственного историко-культурного музей-заповедника «Есік». Здесь несколько раз предпринимались попытки провести ДНК- и радиоуглеродный анализ останков при поддержке зарубежных инвесторов из Дании и Германии.
— К сожалению, конкретных результатов пока нет. С момента находки прошло более 55 лет, и какое-то время останки хранились в условиях, неблагоприятных для сохранения генетического материала. Но исследования продолжаются, и мы надеемся, что в скором времени учёные смогут получить ценные научные данные и передать их Казахстану, — подчеркнула директор музея-заповедника.