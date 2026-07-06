Ученые создали синтетическую клетку из неживых компонентов

Биологи впервые создали синтетическую клетку из неживых химических компонентов, которая смогла пройти полный жизненный цикл — от роста до деления, передает Kazinform со ссылкой на gazeta.ru.

Биологи из Университета Миннесоты представили первую в мире синтетическую клетку, полностью собранную из неживых химических компонентов, и впервые зафиксировали ее полный жизненный цикл: рост, поглощение питательных веществ и последующее деление. Препринт исследования опубликован на портале Biotic.

В отличие от природной клетки, содержащей миллионы взаимодействующих молекул, синтетическая клетка SpudCell имеет значительно более простое строение. Ее основу составляет липосома — пузырек из жировых молекул, который имитирует клеточную мембрану. Внутри находятся семь плазмид — небольших кольцевых молекул ДНК, характерных для бактерий и содержащих инструкции для синтеза необходимых белков.

Все семь плазмид формируют геном SpudCell объемом около 90 тысяч пар нуклеотидов. Для сравнения, геном человека включает примерно 3 миллиарда пар нуклеотидов.

Внутри синтетической клетки работает молекулярная «читалка», которая считывает информацию с ДНК и запускает синтез белков. Именно эти белки обеспечивают рост клетки, поглощение питательных веществ из окружающей среды и процесс деления.

— Мы воспроизвели в химии то, что прежде было возможно только в биологии, — отметила соруководитель проекта Кейт Адамала.

По словам исследователей, в будущем подобные разработки могут стать основой для создания «биологических фабрик», способных производить лекарственные препараты и биоматериалы с высокой точностью, превосходящей возможности природных микроорганизмов. При этом на данном этапе SpudCell полностью зависит от питательной среды и пока не способна самостоятельно регулировать обмен веществ.

Напомним, казахстанский ученый Серик Бакиев совместно с группой исследователей обнаружил новый вид бактерий Aeromonas oralensis.