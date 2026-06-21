Ученые в Индии разработали детальный 3D-атлас мозга

В Индии ученые создали один из самых детализированных в мире 3D-атласов ствола головного мозга, который может помочь в диагностике и лечении нейродегенеративных заболеваний, передает Kazinform со ссылкой на TV BRICS .

Ученые из Indian Institute of Technology Madras представили один из самых детализированных в мире 3D-атласов ствола головного мозга человека под названием ANCHOR, созданный с использованием высокотехнологичной платформы визуализации и обработки нейроизображений. Об этом сообщает агентство ANI.

Ствол головного мозга играет ключевую роль в работе организма, соединяя головной и спинной мозг и регулируя жизненно важные функции, включая дыхание, сон, бодрствование и двигательную активность.

Главный научный советник правительства Индии Аджай Кумар Суд отметил, что проект ANCHOR объединяет данные МРТ, гистологические исследования и сведения о нейрохимической структуре клеток, формируя комплексную модель мозга на разных уровнях.

Исследователи изучили сотни образцов тканей человеческого мозга, применяя иммуногистохимические методы, позволяющие различать типы клеток и нервных волокон. На основе этих данных были созданы 3D-модели ствола мозга на разных этапах развития человека — от внутриутробного периода до взрослого возраста, а также при различных заболеваниях.

Новая цифровая карта включает более 200 структур ствола мозга и нервных путей, объединяя макроуровень анатомии с микроскопическими клеточными деталями.

Атлас размещен в открытом доступе и может использоваться для изучения неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и деменцию, а также для разработки новых методов диагностики и терапии.

Презентация проекта состоялась на третьем симпозиуме стран БРИКС по нейронаукам, прошедшем в Мадрасе в июне 2026 года.

Напомним, казахстанский ученый Серик Бакиев совместно с группой исследователей обнаружил новый вид бактерий Aeromonas oralensis.