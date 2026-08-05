Ученые спустя 150 лет подтвердили гипотезу Дарвина о растении-хищнике

Китайские ученые впервые доказали, что горное растение Saxifraga candelabrum способно ловить, переваривать насекомых и получать из них питательные вещества. Тем самым они подтвердили гипотезу Чарльза Дарвина, выдвинутую еще в 1875 году, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications. Авторы работы выяснили, что произрастающая в Тибете и горных районах южного Китая камнеломка Saxifraga candelabrum использует липкие волоски на листьях и соцветиях для ловли мелких насекомых, после чего переваривает добычу с помощью специальных ферментов.

Именно такую особенность растений более 150 лет назад предположил Чарльз Дарвин. Изучая камнеломки, он заметил, что их ворсинки напоминают волоски росянок — известных плотоядных растений. Однако доказать свою гипотезу ученый не смог: ворсинки оказались слишком маленькими, а выделяемой ими жидкости было недостаточно для проведения экспериментов.

Разрешить давний научный спор удалось группе ботаников под руководством профессора Суня Хана из Ботанического института Китайской академии наук. Исследователи наблюдали за 32 растениями в естественной среде, установив рядом с ними камеры, а также изучили их геном и химический состав липких выделений.

Оказалось, что цветы привлекают различных насекомых. Если крупные насекомые опыляют растение, то мелкие комары-звонцы нередко прилипают к ворсинкам, после чего постепенно перевариваются.

Чтобы убедиться, что растение действительно получает питательные вещества из добычи, ученые провели дополнительный эксперимент. Они вырастили мушек-дрозофил с высоким содержанием тяжелого изотопа азота-15 и дали их растениям. Последующий анализ показал, что азот из насекомых оказался внутри тканей камнеломки, что стало прямым доказательством поглощения переваренной биомассы.

Кроме того, исследователи установили, что растение вырабатывает практически тот же набор пищеварительных ферментов, что и росянки — классические представители плотоядных растений.

По мнению авторов работы, результаты исследования показывают, что разные виды хищных растений могли независимо прийти к схожему механизму охоты в ходе эволюции, превратив защитные липкие волоски в эффективный инструмент для ловли и переваривания насекомых.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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