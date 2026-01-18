Ученые составили самую подробную карту подледной структуры Антарктиды

Исследователи из Эдинбургского университета в Великобритании и Института геологии окружающей среды во Франции создали новую карту Антарктиды с помощью моделирующей техники под названием «Анализ возмущения потока льда» (IFPA), которая позволяет прогнозировать топографию под льдом на основе детальных спутниковых наблюдений поверхности льда и физики потока льда.

Создав самую подробную на сегодняшний день карту подледной топографии Антарктиды, исследователи обнаружили ранее неизвестные или недостаточно изученные геологические особенности, от каналов с крутыми берегами, которые могут быть связаны с горными дренажными системами, до глубоких долин, напоминающих U-образные ледниковые долины в других частях мира.

Такие карты помогают изучить движение льда на континенте, а также дают представление о том, как ледники Антарктиды могут повлиять на повышение глобального уровня моря.

С другой стороны, на созданной карте объекты размером от 2 до 30 километров моделируются с невиданной ранее детализацией, в то время как более мелкие рельефные формы остаются за пределами моделирования.

В статье, подготовленной исследовательской группой, используется следующая формулировка: «Наша карта IFPA, показывающая подледный ландшафт Антарктиды, демонстрирует, что очень подробные сведения о подледной топографии Антарктиды, особенно в сочетании с данными о толщине льда, полученными в ходе геофизических исследований, могут быть получены из спутниковых наблюдений поверхности льда».

В статье отмечается, что классификация ландшафтов, проведенная в ходе исследования, и созданная топографическая карта станут важным ориентиром для будущих исследований подледного ландшафта Антарктиды.

Карта содержит информацию о том, на каких участках следует сосредоточить будущие детальные геофизические исследования, а также о мелких деталях, необходимых для моделирования движения льда.

Исследование опубликовано в журнале «Science».