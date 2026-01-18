Ученые составили самую подробную карту подледной структуры Антарктиды
Ученые составили «самую подробную карту» подледной структуры Антарктиды, раскрыв детали топографии континента, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Исследователи из Эдинбургского университета в Великобритании и Института геологии окружающей среды во Франции создали новую карту Антарктиды с помощью моделирующей техники под названием «Анализ возмущения потока льда» (IFPA), которая позволяет прогнозировать топографию под льдом на основе детальных спутниковых наблюдений поверхности льда и физики потока льда.
Создав самую подробную на сегодняшний день карту подледной топографии Антарктиды, исследователи обнаружили ранее неизвестные или недостаточно изученные геологические особенности, от каналов с крутыми берегами, которые могут быть связаны с горными дренажными системами, до глубоких долин, напоминающих U-образные ледниковые долины в других частях мира.
Такие карты помогают изучить движение льда на континенте, а также дают представление о том, как ледники Антарктиды могут повлиять на повышение глобального уровня моря.
С другой стороны, на созданной карте объекты размером от 2 до 30 километров моделируются с невиданной ранее детализацией, в то время как более мелкие рельефные формы остаются за пределами моделирования.
В статье, подготовленной исследовательской группой, используется следующая формулировка: «Наша карта IFPA, показывающая подледный ландшафт Антарктиды, демонстрирует, что очень подробные сведения о подледной топографии Антарктиды, особенно в сочетании с данными о толщине льда, полученными в ходе геофизических исследований, могут быть получены из спутниковых наблюдений поверхности льда».
В статье отмечается, что классификация ландшафтов, проведенная в ходе исследования, и созданная топографическая карта станут важным ориентиром для будущих исследований подледного ландшафта Антарктиды.
Карта содержит информацию о том, на каких участках следует сосредоточить будущие детальные геофизические исследования, а также о мелких деталях, необходимых для моделирования движения льда.
Исследование опубликовано в журнале «Science».