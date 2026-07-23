Ученые объяснили рост заболеваемости раком среди молодых людей по всему миру

У молодых людей все чаще диагностируют некоторые виды онкологических заболеваний, а одной из возможных причин этой тенденции может быть ускоренное биологическое старение организма. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета, передает Kazinform со ссылкой на DW .

По данным Немецкого центра исследования рака (DKFZ), в Германии заметно выросла заболеваемость колоректальным раком среди людей в возрасте от 20 до 39 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в США, где показатели еще выше. Кроме того, исследователи отмечают рост числа случаев рака костного мозга и рака тела матки среди молодых людей.

Ученые обнаружили, что у многих пациентов существует значительный разрыв между хронологическим и биологическим возрастом. Если хронологический возраст определяется количеством прожитых лет, то биологический отражает степень изношенности организма. По мнению исследователей, у современных молодых людей органы и ткани могут стареть быстрее, чем у предыдущих поколений.

При этом авторы исследования подчеркивают, что выявили корреляцию, а не доказали прямую причинно-следственную связь между ускоренным биологическим старением и повышенным риском развития рака.

По словам одного из авторов исследования Рона Яхимовича, примерно половина факторов, влияющих на биологический возраст, связана с генетикой, а на вторую половину человек может повлиять самостоятельно. Замедлить старение помогают регулярная физическая активность, полноценный сон и сбалансированное питание. Среди факторов, которые могут способствовать ускоренному старению, ученые называют ожирение в молодом возрасте, малоподвижный образ жизни и недостаток сна.

Ранее Kazinform сообщал, о том, что каждые 80 секунд выявляют новый случай рака в Великобритании.