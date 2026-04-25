Каждые 80 секунд выявляют новый случай рака в Великобритании — исследование
Национальная служба здравоохранения Великобритании фиксирует рекордное число пациентов с онкологическими заболеваниями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.
Согласно исследованию британской благотворительной организации по изучению рака, уровень заболеваемости в стране достиг исторического максимума. На текущее время фиксируется один новый случай каждые 80 секунд.
Впервые годовое число диагнозов в онкологии превысило 400 тысяч. Если текущая динамика сохранится, к 2040 году этот показатель может превысить 500 тысяч случаев в год. Основными причинами роста называют ожирение, курение и старение населения, поскольку с возрастом риск развития рака увеличивается.
Британские медицинские учреждения с трудом справляются с растущим потоком пациентов. Время ожидания начала лечения остается одним из самых длительных за всю историю наблюдений. По данным исследования, в 2025 году около 107 тысяч пациентов в Англии ждали более 62 дней перед началом терапии.
В то же время отмечаются и положительные изменения: уровень смертности снижается, а доля пациентов, живущих более 10 лет после постановки диагноза, растет. Однако дальнейший прогресс может замедлиться из-за перегрузки медицинских учреждений.
Эксперты призывают расширять программы скрининга, например, для раннего выявления рака легких у людей 55-74 лет с историей курения, а также ускорять внедрение современных диагностических технологий.
Ожидается, что законопроект о табаке и электронных сигаретах также поможет снизить заболеваемость в будущем. Он предполагает запрет на продажу табачных изделий людям, родившимся после 2008 года.