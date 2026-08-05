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    Ученые обнаружили следы древней морской жизни у Кровавого водопада в Антарктиде

    Американские ученые обнаружили у Кровавого водопада в Антарктиде следы сообщества морских эукариот, которые могут свидетельствовать о существовании здесь древнего моря, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Антарктида
    Фото: Anadolu

    По данным издания, американские ученые обнаружили молекулярные следы сообщества микроскопических морских эукариот в районе Кровавого водопада в Антарктиде.

    Как сообщили в Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, ученые провели исследование Кровавого водопада, который вытекает из ледника Тейлора и имеет характерный красный цвет из-за богатой железом соленой воды.

    В ходе работы специалисты изучили 167 образцов, собранных у края ледника и в различных местах долины, куда стекает вода из водопада.

    Для определения состава организмов и оценки их биологической активности исследователи использовали анализ РНК.

    Результаты показали, что в районе ледника присутствует активное сообщество микроскопических эукариот морского происхождения.

    По мнению исследователей, это открытие может свидетельствовать о том, что в древние периоды морская вода проникла в антарктическую долину, а затем оказалась запертой под ледником. Таким образом, Кровавый водопад может содержать биологические свидетельства, способные пролить свет на прошлое Антарктиды.

    Кроме того, в исследованных образцах были обнаружены активные эукариоты с экспрессией генов, связанных с фотосинтезом, реакцией на стресс, восстановлением клеток и адаптацией к условиям высокой солености.

    Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Ранее сообщалось, что китайские ученые создали «ИИ-биолога» для поиска болезнетворных мутаций.

    Наука Ученые Америка Антарктида
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор