Ученые обнаружили следы древней морской жизни у Кровавого водопада в Антарктиде

Американские ученые обнаружили у Кровавого водопада в Антарктиде следы сообщества морских эукариот, которые могут свидетельствовать о существовании здесь древнего моря, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным издания, американские ученые обнаружили молекулярные следы сообщества микроскопических морских эукариот в районе Кровавого водопада в Антарктиде.

Как сообщили в Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, ученые провели исследование Кровавого водопада, который вытекает из ледника Тейлора и имеет характерный красный цвет из-за богатой железом соленой воды.

В ходе работы специалисты изучили 167 образцов, собранных у края ледника и в различных местах долины, куда стекает вода из водопада.

Для определения состава организмов и оценки их биологической активности исследователи использовали анализ РНК.

Результаты показали, что в районе ледника присутствует активное сообщество микроскопических эукариот морского происхождения.

По мнению исследователей, это открытие может свидетельствовать о том, что в древние периоды морская вода проникла в антарктическую долину, а затем оказалась запертой под ледником. Таким образом, Кровавый водопад может содержать биологические свидетельства, способные пролить свет на прошлое Антарктиды.

Кроме того, в исследованных образцах были обнаружены активные эукариоты с экспрессией генов, связанных с фотосинтезом, реакцией на стресс, восстановлением клеток и адаптацией к условиям высокой солености.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

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