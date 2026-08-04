Китайские ученые создали «ИИ-биолога» для поиска болезнетворных мутаций

Китайские ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая помогает находить болезнетворные генетические мутации и выявлять механизмы развития тысяч наследственных заболеваний, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, китайские молекулярные биологи и математики создали специализированную систему искусственного интеллекта, способную находить генетические мутации, связанные с развитием заболеваний, и определять механизм их воздействия. По словам разработчиков, система может анализировать данные более чем по 5,8 тыс. наследственных болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

— Выработка и проверка гипотез в биомедицине сейчас ограничивается тем, что человек не очень хорошо способен объединять фрагментированные данные из разных областей науки и видеть в них нечто новое. Мы разработали «ИИ-биолога», который способен делать логические суждения и полностью автономным образом генерировать проверяемые гипотезы при анализе большого числа результатов экспериментов, — говорится в исследовании.

Разработкой системы занималась группа китайских математиков и биологов под руководством профессора Сычуаньского университета Цзя Да. Новый ИИ сочетает возможности больших языковых моделей по построению логических цепочек с инструментами специализированных алгоритмов, предназначенных для анализа и объединения научных данных.

Для обучения модели исследователи использовали более 24,4 млн научных публикаций, а также свыше 613 терабайт биологических данных. В обучающую выборку вошли сведения о структуре и взаимодействии более 21 тыс. человеческих генов, кодирующих белки, а также информация об их связи примерно с 5,85 тыс. заболеваний.

Как отмечают ученые, они разделили созданную ими систему ИИ на две половины, подобно мозгу человека, одна из которых отвечает за построение логических цепочек, а вторая — за комплексное мышление. Это, по словам исследователей, позволило им значительно снизить число «галлюцинаций» и неправильных ответов, выдаваемых «ИИ-биологом», а также сделать его более точным при анализе данных, чем GPT-5 и другие передовые большие языковые модели от западных компаний.

Во время первых испытаний «ИИ-биолог» продемонстрировал высокую эффективность при поиске генов, связанных с немелкоклеточным раком легких. Кроме того, система выявила связь болезни Паркинсона с нарушениями в работе генов CHK2 и IRAK4. В экспериментах на мышах восстановление функций этих генов позволило уменьшить часть симптомов заболевания. Исследователи считают, что новая разработка может стать перспективным инструментом для проведения биомедицинских исследований и поиска новых методов лечения.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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