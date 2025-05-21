Ученые Казахстана разрабатывают два сорта риса

— Научно-исследовательский институт полеводства и растениеводства, Научно-исследовательский институт плодоовощеводства и Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А. И. Бараева совместно ведут работу по выведению двух сортов риса, устойчивых к неблагоприятным природным условиям и предназначенных для возделывания в Кызылординской области. Эти сорта отличаются высокой урожайностью и выходом крупы до 64%, — говорится в ответе главы Правительства.

Он также отметил, что в целях развития семеноводства и укрепления аграрной научной базы был утверждён Комплексный план по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на 2024–2028 годы. В рамках реализации этого плана ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ы.Жакаева» разработало государственный инвестиционный проект на 2025–2028 годы, предусматривающий модернизацию материально-технической базы и укрепление научного потенциала института.

— Кроме того, в соответствии с Законом «О науке и научно-технической политике» финансирование научной деятельности аграрных институтов осуществляется за счёт базового, грантового и программно-целевого бюджетного финансирования. В рамках программно-целевого финансирования институт реализует пять научно-технических программ, ежегодно получая по ним финансирование в объёме 90 миллионов тенге в 2024–2026 годах. Программы включают проведение комплексных исследований на научно-производственной базе института, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее мы писали о том, чем заменят пшеницу, рис и хлопок в Казахстане.