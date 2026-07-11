KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Ученые Индонезии разработали технологию почти безотходной переработки никеля

    Индонезия представила новую технологию переработки никелевой руды, которая позволяет извлекать до 98% ценных компонентов и сокращать объем промышленных отходов, передает Kazinform со ссылкой на БРИКС ТВ.

    Ученые Индонезии разработали технологию почти безотходной переработки никеля
    Фото: freepik.com

    Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии (BRIN) представило новую технологию переработки никелевой руды, которая позволяет извлекать до 98% ценных компонентов, ранее остававшихся в отходах. Об этом сообщает  БРИКС ТВ со ссылкой на Vietnam News Agency (VNA).

    Главная особенность разработки заключается в возможности перерабатывать сразу два основных вида никелевого сырья — сапролитовую и лимонитовую руды — с использованием единого технологического процесса. Ранее для каждого типа руды применялись отдельные методы обработки.

    Технология основана на усовершенствованном процессе Карона, который позволяет снизить энергозатраты по сравнению с традиционными высокотемпературными методами плавки. Это способствует более эффективному извлечению никеля и других полезных компонентов.

    Помимо никеля, новая технология позволяет получать железо и магний, которые могут использоваться для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам руководителя проекта Ивана Сетиявана, разработка направлена на комплексное использование ресурсов руды и сокращение потерь при переработке.

    — Наш принцип заключается в том, чтобы не терять ни одного ценного ресурса. Никель, железо и магний перерабатываются в востребованную продукцию, а объем отходов сводится к минимуму, — отметил он.

    Разработка уже прошла лабораторные исследования и испытания на полуопытной установке, где были переработаны партии никелевой руды объемом от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов. Полученные результаты подтвердили техническую эффективность технологии.

    Следующим этапом станет создание опытно-промышленной установки для оценки экономической эффективности разработки и подготовки к ее возможному внедрению в промышленное производство.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БРИКС ТВ.

    Ранее в Узбекистане казахстанские специалисты изучили современные технологии испытаний руд. Также Казахстан вводит запрет на вывоз чушек и заготовок из цветного металла.

    Наука Открытие Руда Индонезия БРИКС Металлы Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор