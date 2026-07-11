Ученые Индонезии разработали технологию почти безотходной переработки никеля

Индонезия представила новую технологию переработки никелевой руды, которая позволяет извлекать до 98% ценных компонентов и сокращать объем промышленных отходов, передает Kazinform со ссылкой на БРИКС ТВ.

Национальное агентство исследований и инноваций Индонезии (BRIN) представило новую технологию переработки никелевой руды, которая позволяет извлекать до 98% ценных компонентов, ранее остававшихся в отходах. Об этом сообщает БРИКС ТВ со ссылкой на Vietnam News Agency (VNA).

Главная особенность разработки заключается в возможности перерабатывать сразу два основных вида никелевого сырья — сапролитовую и лимонитовую руды — с использованием единого технологического процесса. Ранее для каждого типа руды применялись отдельные методы обработки.

Технология основана на усовершенствованном процессе Карона, который позволяет снизить энергозатраты по сравнению с традиционными высокотемпературными методами плавки. Это способствует более эффективному извлечению никеля и других полезных компонентов.

Помимо никеля, новая технология позволяет получать железо и магний, которые могут использоваться для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам руководителя проекта Ивана Сетиявана, разработка направлена на комплексное использование ресурсов руды и сокращение потерь при переработке.

— Наш принцип заключается в том, чтобы не терять ни одного ценного ресурса. Никель, железо и магний перерабатываются в востребованную продукцию, а объем отходов сводится к минимуму, — отметил он.

Разработка уже прошла лабораторные исследования и испытания на полуопытной установке, где были переработаны партии никелевой руды объемом от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов. Полученные результаты подтвердили техническую эффективность технологии.

Следующим этапом станет создание опытно-промышленной установки для оценки экономической эффективности разработки и подготовки к ее возможному внедрению в промышленное производство.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БРИКС ТВ.

Ранее в Узбекистане казахстанские специалисты изучили современные технологии испытаний руд. Также Казахстан вводит запрет на вывоз чушек и заготовок из цветного металла.