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    Казахстан вводит запрет на вывоз чушек и заготовок из цветного металла

    Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    медь
    Фото: freepik.com

    Запрет будет действовать шесть месяцев и вступит в силу 12 июля 2026 года.

    Согласно документу, вывозить с территории Казахстана всеми видами транспорта будет запрещено ряд видов продукции — заготовок и чушек из цветных металлов, в том числе нерафинированную медь, медные аноды для электролитического рафинирования, заготовки для прокатки, медные сплавы, скрученная проволока, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции, а также отдельные виды свинца.

    Как отмечается в приказе, ограничение вводится в соответствии с законодательством о национальной безопасности.

    Ранее сообщалось, что Казахстан ввел шестимесячный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа.

    Металлургия Металлы Запрет на вывоз
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор