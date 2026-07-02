Казахстан вводит запрет на вывоз чушек и заготовок из цветного металла

Запрет будет действовать шесть месяцев и вступит в силу 12 июля 2026 года.

Согласно документу, вывозить с территории Казахстана всеми видами транспорта будет запрещено ряд видов продукции — заготовок и чушек из цветных металлов, в том числе нерафинированную медь, медные аноды для электролитического рафинирования, заготовки для прокатки, медные сплавы, скрученная проволока, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции, а также отдельные виды свинца.

Как отмечается в приказе, ограничение вводится в соответствии с законодательством о национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Казахстан ввел шестимесячный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа.