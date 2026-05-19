Казахстан ввел шестимесячный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа

В Казахстане введено временное ограничение на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ подписан исполняющим обязанности министра энергетики РК от 4 мая 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев и распространяется на экспорт указанных видов топлива за пределы страны.

При этом предусмотрен ряд исключений. Ограничения не затрагивают недропользователей, осуществляющих поставки в рамках соглашений о разделе продукции либо контрактов на недропользование. Также разрешен вывоз продукции, произведенной или переработанной из казахстанского сырья, добытого на месторождениях Карачаганак и Кашаган, если это предусмотрено международными договорами.

Кроме того, ограничения не распространяются на транзитные перевозки, которые начинаются и завершаются за пределами Казахстана, а также на поставки, осуществляемые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.

Приказ вступил в силу с 14 мая 2026 года.

Напомним, оптовую цену на сжиженный газ в Казахстане утвердили до конца июня 2026 года.