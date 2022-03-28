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    18:15, 27 Март 2022 | GMT +6

    Ученица второго класса поблагодарила Президента за строительство школы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичная школьница поблагодарила Главу государства за строительство Binom School Туран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Дня благодарности в адрес Главы государства по-прежнему поступают благодарственные письма от жителей страны. Одно из них пришло из г. Нур-Султана от ученицы второго класса Дильназ Бимановой. В своем письме она поблагодарила Президента за возможность изучать язык и обучаться в школе, построенной по типу зарубежных учебных заведений», - говорится в официальном Telegram- канале Акорды.

    Вот сам текст письма:

    «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, сегодня День благодарения, и хочу сказать Вам спасибо за то, что я могу учиться в инновационной школе Binom School Туран. В этой школе мне очень интересно учиться, там абсолютно все новое и красивое, как в зарубежных школах. Я с большим удовольствием хожу туда, учусь на одни пятерки и четверки. Как и Вы хочу знать в совершенстве китайский язык и поэтому я уже изучаю его».


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Образование Астана Главная
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