Ученица второго класса поблагодарила Президента за строительство школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичная школьница поблагодарила Главу государства за строительство Binom School Туран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Дня благодарности в адрес Главы государства по-прежнему поступают благодарственные письма от жителей страны. Одно из них пришло из г. Нур-Султана от ученицы второго класса Дильназ Бимановой. В своем письме она поблагодарила Президента за возможность изучать язык и обучаться в школе, построенной по типу зарубежных учебных заведений», - говорится в официальном Telegram- канале Акорды.

Вот сам текст письма:

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, сегодня День благодарения, и хочу сказать Вам спасибо за то, что я могу учиться в инновационной школе Binom School Туран. В этой школе мне очень интересно учиться, там абсолютно все новое и красивое, как в зарубежных школах. Я с большим удовольствием хожу туда, учусь на одни пятерки и четверки. Как и Вы хочу знать в совершенстве китайский язык и поэтому я уже изучаю его».