Учебные заведения Казахстана могут перейти на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских учебных заведениях могут ввести дистанционное обучение из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По дистанционному обучению Министерство образования и науки подготовило пакет документов. В одном из пунктов также есть предложение дистанционного обучения. Знаю, что раньше проводилось дистанционное обучение в некоторых вузах. Мы не против. Это нормальное явление, мы живем в XXI веке, и нужно пользоваться тем, что нам дают современные информационные технологии», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Никто не запрещает учебные занятия переводить в дистанционный формат. Исходя из технической оснащенности, Минобразования подготовило такие предложения, которые в ближайшее время поступят в учебные заведения», - добавил главный санврач Казахстана.

Ранее главный государственный санитарный врач рассказал о прогнозе ученых касательно завоза коронавирусной инфекции в Казахстан.