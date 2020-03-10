Учебные заведения Казахстана могут перейти на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских учебных заведениях могут ввести дистанционное обучение из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По дистанционному обучению Министерство образования и науки подготовило пакет документов. В одном из пунктов также есть предложение дистанционного обучения. Знаю, что раньше проводилось дистанционное обучение в некоторых вузах. Мы не против. Это нормальное явление, мы живем в XXI веке, и нужно пользоваться тем, что нам дают современные информационные технологии», - сказал Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции в СЦК.
«Никто не запрещает учебные занятия переводить в дистанционный формат. Исходя из технической оснащенности, Минобразования подготовило такие предложения, которые в ближайшее время поступят в учебные заведения», - добавил главный санврач Казахстана.
Ранее главный государственный санитарный врач рассказал о прогнозе ученых касательно завоза коронавирусной инфекции в Казахстан.
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