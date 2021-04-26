Учебные заведения Алматы перенимают международный опыт с внедрением проекта «Жас маман»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане второй год подряд реализуется проект «Жас маман», разработанный в соответствии с поручением Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с целью модернизации 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям, а также внедрения международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. Директор «Алматинского государственного политехнического колледжа» управления образования города Алматы Медет Омарбеков в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о преимуществах данного проекта и внедрении зарубежного опыта.

- Медет Асетович, расскажите, как проходит внедрение проекта «Жас маман» у вас в колледже?

- В рамках реализации проекта «Жас маман» 23 февраля 2021 года на базе «Алматинского государственного политехнического колледжа» состоялось официальное открытие первого и единственного в регионе среди организаций технического и профессионального образования центра «IT-center». Он стал региональным центром компетенции и тренировочным лагерем для подготовки конкурсантов на национальный и международный чемпионаты WorldSkills по 15 компетенциям.

- Какие предпосылки были реализованы для участия АГПК в проекте «Жас маман»?

- Важнейшим инструментом модернизации колледжа является стратегическое планирование. С целью признания качества образовательных программ по специальностям и деятельности в целом в соответствии с установленными международными стандартами колледж в 2017 году был аккредитован экспертами агентства аккредитации и рейтинга (НААР).

Участие колледжа в ежегодном национальном ранжировании среди организаций технического и профессионального среднего образования показывает, что политех является одним из лидирующих технических колледжей Центральной Азии и входит в ТОП-10 лучших колледжей страны, чему способствует профессионализм и компетентность инженерно-педагогического состава колледжа. В числе наших педагогов есть победители республиканских и городских конкурсов «Лучший педагог РК 2012, 2015, 2018 и 2020 гг.», обладатель Гран-при акима города Алматы, призеры национальных конкурсов педагогического мастерства. Обучающиеся колледжа вошли в состав ТОП-100 лучших студентов колледжей Республики Казахстан.

На протяжении семи лет наше учебное заведение входит в основной состав участников международного движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Ежегодно наши участники занимают лидирующие позиции на всех уровнях чемпионата. Флаг нашей страны представители колледжа поднимали на таких чемпионатах, как WorldSkillsAbuDhabi 2017 WorldSkillsRussia в Краснодаре 2017 год, WorldSkillsEurope в Будапеште 2018 год, WorldSkillsRussia 2020 год. В настоящий момент идёт активная подготовка к участию в WorldSkillsShanghai в Шанхае 2022 года.

Колледж является базовым для проведения чемпионата WorldSkills на региональном и национальном уровнях, а преподаватели имеют статус национальных и международных экспертов WorldSkills.

- Какие основные цели и задачи стоят перед центром?

- «IT-center» - это один из самых приоритетных направлений цифровой модернизации колледжа, деятельность которого направлена на развитие инновационных проектов обучающихся и преподавателей. IT-center ориентирован на подготовку профессиональных компетенций IT-специалистов и переподготовку работников предприятий IT-отрасли на уровне международных стандартов. IT-хаб представляет собой центр компетенции, центр профессиональной ориентации и карьеры, бизнес-инкубатор инновационных решений региона.

В целом, это площадка, где проводятся networking-мероприятия, мастер-классы и обучающие тренинги для представителей IT-сообщества Алматы, а также профориентационная работа и мастер-классы для школьников с целью повышения престижа IT-профессий.

- Какие основные преимущества даёт участие в проекте «Жас маман»?

- Одним из ключевых моментов проекта «Жас маман» является разработка зарубежным партнером 54 образовательных программ по специальностям технического и профессионального, после среднего образования, входящие в перечень 100 наиболее востребованных профессий, определенных в рамках проекта, которые сформированы в соответствии с европейскими и финскими стандартами содержания профессионального образования. Разработка образовательных программ по специальностям ТиПО зарубежным партнером - Soprano Group (Финляндия), осуществлена по кредитно-модульной системе и основана на обучении по компетенции. В данном направлении идёт процесс разработки рабочих учебных планов и программ по предложенным образовательным программам зарубежного партнера и согласование с индустриальным советом колледжа для внедрения в учебный процесс с 2021-2022 учебного года.

Оборудование, закупленное в рамках государственного проекта «Жас маман», формируют у обучающихся уникальные профессиональные навыки и компетенции по таким востребованным профессиям, как: техники по компьютерному аппаратному обеспечению, аудио-видео операторы и монтажеры, техники-механики в области мехатроники.

Каждое полученное оборудование прошло одобрение со стороны социальных партнеров, работодателей, Индустриального совета колледжа и соответствует стандартам современного производства.

- Расскажите, о перспективах колледжа на будущее?

- Сегодня, чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста, учебное заведение должно создать все благоприятные условия и в первую очередь - комфортные и современные лаборатории, оснащённые передовым оборудованием. На базе центра функционируют сетевая «Академия Cisco», «Тренинг центр системного администрирования Н3С», учебная телестудия для фото-видеосъемок и монтажа, лаборатории мехатроники «Festo», «Графического дизайна», «Web разработки», «3D Моделирование для компьютерных игр», «Прототипирования», «Инженерной графики CAD» и которые развивают профессиональные компетенции будущих специалистов.

Особенность IT-center - его международная открытость. Компании активно привлекаются к сотрудничеству, благодаря чему IT-center сможет закрепить за собой статус регионального хаба для национальной инновационной экосистемы. В рамках этого направления эксперты WorldSkills и тренеры IT-centra прошли обучения на современном оборудовании соответствующим реалиям современного производства у ведущих мировых вендоров, а также прошли стажировку в IT-компании CiscoNetworkingAcademy и международные курсы повышения квалификации в республике Турция, Сингапур, Малайзия, Англия, Китай, Польша и Россия.

Атмосфера открытости, сплоченности, предпринимательства и новых идей рождает новые истории успеха и коллаборации, ведь IT-center политеха - это центр генерации знаний и подготовка новой инновационной модели специалиста цифровой эпохи, конкурентоспособного на международном рынке профессий будущего. Наша цель - стать лидирующим колледжем в центральной Азии для индустрии 4.0.