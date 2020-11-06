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Учебно-тренировочные сборы «Қыс-2020» прошли в Туркестане

6 Ноября 2020 21:25
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Учебно-тренировочные сборы «Қыс-2020» прошли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошли учебно-тренировочные сборы «Қыс-2020», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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Республиканские командно-штабные учения направлены на спасение населения и материальных ценностей в чрезвычайных ситуациях. С этой целью была отработана готовность служб гражданской защиты к аварийным и чрезвычайным ситуациям в зимний сезон, проведена проверка исправности техники.

В ходе совместного мероприятия сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области были обсуждены вопросы экстренного реагирования на стихийные бедствия природного и техногенного характера на территории города. Группы аварийного восстановления «Туркестан-Су», «Жылу», «КазТрансГаз», «Оңтүстік Жарық Транзит», «Казахтелеком» и представители медицины, полиции и других ведомств ознакомили с проблемами, связанными с ними.

Всего в учениях приняли участие 12 команд, 100 личного состава и 45 единиц техники городских служб гражданской защиты.




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#Учения   #Туркестанская область  
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