Этот учебный год завершится 25 мая. Об этом заявил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Строжайше напоминаю, что этот учебный год заканчивается 25 мая. В связи с этим, освоившие учебные программы более 3,8 млн учеников, пусть будут переведены в следующие классы. В пятницу 24 мая для учащихся с 1 по 10 классы пусть будут проведены классные часы на тему «Білімім — Отаныма», — сказал Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства.

Кроме того, как сообщил министр, для 186 тысяч выпускников будет организован последний звонок 25 мая. Гани Бейсембаев выразил уверенность в том, что эти мероприятия пройдут без излишней помпезности и на высоком культурном уровне.

Ранее сообщалось, что более 29 тысяч педагогов приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях.