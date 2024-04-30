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    15:50, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Учебный год завершится 25 мая — Гани Бейсембаев

    последний звонок, школа
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Этот учебный год завершится 25 мая. Об этом заявил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Строжайше напоминаю, что этот учебный год заканчивается 25 мая. В связи с этим, освоившие учебные программы более 3,8 млн учеников, пусть будут переведены в следующие классы. В пятницу 24 мая для учащихся с 1 по 10 классы пусть будут проведены классные часы на тему «Білімім — Отаныма», — сказал Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства.

    Кроме того, как сообщил министр, для 186 тысяч выпускников будет организован последний звонок 25 мая. Гани Бейсембаев выразил уверенность в том, что эти мероприятия пройдут без излишней помпезности и на высоком культурном уровне.

    Ранее сообщалось, что более 29 тысяч педагогов приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях.

    Теги:
    Минпросвещения РК Регионы Казахстана Дети Образование Педагоги школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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