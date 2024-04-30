Сколько работников сферы образования приняли участие в противопаводковых мероприятиях, сообщил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Во всех регионах более 29 тысяч педагогов приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. Педагоги и работники сферы образования в качестве волонтеров помогали в работе эвакуационных пунктов, участвовали в берегоукрепительных работах, — сказал Едил Оспан на аппаратном совещании ведомства.

Ранее сообщалось, что в противопаводковых мероприятиях в Казахстане участвуют более 50 тысяч волонтеров и добровольцев.

Волонтеры оказывают содействие в эвакуации населения, первую доврачебную медицинскую, психологическую помощь эвакуированным, занимаются сбором, сортировкой, отправкой гуманитарной помощи, арычными работами, укрепляют береговые линии, организовывают горячее питание для эвакуированных, сотрудников спасательных и военных структур.

Волонтерами собрано порядка 9 903 тонн гуманитарной помощи, 6 326 тонн уже доставлено в «красные» регионы и распределяется среди пострадавших.