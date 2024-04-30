В противопаводковых мероприятиях в Казахстане участвуют более 50 тысяч волонтеров и добровольцев

Волонтеры оказывают содействие в эвакуации населения, первую доврачебную медицинскую, психологическую помощь эвакуированным, занимаются сбором, сортировкой, отправкой гуманитарной помощи, арычными работами, укрепляют береговые линии, организовывают горячее питание для эвакуированных, сотрудников спасательных и военных структур, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Волонтерами собрано порядка 9 903 тонн гуманитарной помощи, 6 326 тонн уже доставлено в «красные» регионы и распределяется среди пострадавших.

В Актюбинской области в мероприятиях по эвакуации граждан, работе пунктов гуманитарной помощи задействованы более 8 600 волонтеров. В двух пунктах гуманитарной помощи собрано 860 тонн гуманитарной помощи. Благодаря их усилиям организовано горячее питание для 10 000 спасателей и эвакуированных жителей.

В противопаводковых мероприятиях в Западно-Казахстанской области заняты более 8 000 волонтеров, в пунктах сбора гуманитарной помощи собрано более 780 тонн гуманитарной помощи. Более 4 000 волонтеров занимаются засыпкой мешков песком, строительством плотин и водоохранными работами в различных районах города. В Костанайской области задействованы более 10 000 волонтеров, собрано более 550 тонн продуктов питания, 720 тонн непродовольственных товаров.

В Атырауской области к противопаводковым мероприятиям привлечены более 13 тысяч волонтеров, в пунктах сбора гуманитарной помощи собрано 1 890 тонн товаров и вещей. В городе Атырау установлено 107 пунктов по берегоукреплению, продолжается возведение плотины. Особое внимание уделяется охране инфраструктурных объектов.

В Северо-Казахстанской области собрано более 530 тонн гуманитарной помощи, в Туркестанской - создано 18 волонтерских штабов, в пострадавшие регионы направлено 950 тонн гуманитарной помощи.

1 120 тонн продуктов и непродовольственных товаров собрали 30 волонтерских организаций города Астаны.