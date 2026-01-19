Учебники в школах Казахстана будут готовить по новым правилам

По данным Telegram-канала Высшей аудиторской палаты РК, в феврале прошлого года состоялся государственный аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования.

По его итогам Министерству просвещения РК было поручено внести изменения в Правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов.

Среди ключевых нововведений:

утверждение Тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;

обязательное размещение Тематического плана в открытом доступе;

введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;

установление четких критериев экспертной оценки учебников;

обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК, чтобы соблюдался 5-летний срок их обновления.

Все изменения утверждены приказом министра просвещения от 24 ноября. Теперь нормативы регламентируют порядок формирования Тематического плана, требования к авторам, критерии экспертизы и процедуры мониторинга учебников и УМК.

Формирование Тематического плана полностью автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования bmso.kz.

При подготовке учебников и электронных материалов разработчики или издательства формируют авторский коллектив из учёных, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.

Дополнительно министерству было поручено автоматизировать процессы учёта школьных библиотечных фондов, а также приём учебников и УМК на экспертизу.

Принятые меры позволят повысить качество учебников и сопутствующих материалов, снизить субъективность при их оценке и обеспечить своевременное обновление.

Ранее мы писали, что изменилось в казахстанских школьных учебниках.