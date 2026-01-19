РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:14, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Учебники в школах Казахстана будут готовить по новым правилам

    По предписанию Высшей аудиторской палаты РК проведена работа по обновлению нормативной базы и автоматизации ключевых процессов, связанных с подготовкой, экспертизой и мониторингом учебников и учебно-методических комплексов (УМК), передает корреспондент агентства Kazinform.

    учебники
    Фото: Kazinform

    По данным Telegram-канала Высшей аудиторской палаты РК, в феврале прошлого года состоялся государственный аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования.

    По его итогам Министерству просвещения РК было поручено внести изменения в Правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов.

    Среди ключевых нововведений:

    • утверждение Тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;
    • обязательное размещение Тематического плана в открытом доступе;
    • введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;
    • установление четких критериев экспертной оценки учебников;
    • обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК, чтобы соблюдался 5-летний срок их обновления.

    Все изменения утверждены приказом министра просвещения от 24 ноября. Теперь нормативы регламентируют порядок формирования Тематического плана, требования к авторам, критерии экспертизы и процедуры мониторинга учебников и УМК. 

    Формирование Тематического плана полностью автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования bmso.kz.

    При подготовке учебников и электронных материалов разработчики или издательства формируют авторский коллектив из учёных, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.

    Дополнительно министерству было поручено автоматизировать процессы учёта школьных библиотечных фондов, а также приём учебников и УМК на экспертизу.

    Принятые меры позволят повысить качество учебников и сопутствующих материалов, снизить субъективность при их оценке и обеспечить своевременное обновление.

    Ранее мы писали, что изменилось в казахстанских школьных учебниках. 

    Теги:
    Книги Минпросвещения РК Образование Высшая аудиторская палата РК Госаудит школа
    Карина Кущанова
    Автор
