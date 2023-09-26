РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:15, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Учебные сборы военнообязанных проходят в Карагандинской области

    карагандинская область
    Фото: пресс-служба Карагандинского гарнизона МО РК

    На базе учебного центра «Спасск» с 18 по 27 сентября организованы краткосрочные сборы военнообязанных. Всего на переподготовку призвали 40 карагандинцев, в их числе 3 офицера, 11 сержантов и 26 рядовых запаса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Учебные сборы в регионе проводятся на постоянной основе. К тактическим занятиям привлекаются военнообязанные в возрасте до 40 лет.

    - Сборы проводятся для повышения боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовки запаса обученного резерва, – отметил командир бригады территориальной обороны Карагандинской области полковник Тайлан Ахметов.

    карагандинская область
    Фото: пресс-служба Карагандинского гарнизона МО РК

     

    В течение десяти дней «призывники» живут на территории учебного центра «Спасск», обеспечиваются продовольственным пайком и вещевым имуществом. За это время они должны освоить курс теоретических и практических занятий по своей воинской специальности и общим военным дисциплинам.

    Акцент делается на практической подготовке. Занятия включают огневую, специальную, тактическую, строевую, физическую, радиационную, химическую, биологическую, инженерную и государственно-правовую подготовку.

    учения
    Фото: пресс-служба Карагандинского гарнизона МО РК

    - С момента прохождения мной срочной службы прошло 20 лет. За это время изменилась и обновилась военная техника, заметно улучшились условия. Для меня это шанс закрепить имеющиеся навыки и приобрести новые, – говорит рядовой запаса Владимир Ким.

    В период сборов за военнообязанными сохраняется рабочее место, должность и соответствующая средняя месячная зарплата, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета.

    Теги:
    Минобороны РК Учения Вооруженных сил
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    02:16, 30 Сентябрь 2023
    Более 20 тысяч литров дизтоплива пытался провезти карагандинец
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!