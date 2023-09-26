Учебные сборы военнообязанных проходят в Карагандинской области

На базе учебного центра «Спасск» с 18 по 27 сентября организованы краткосрочные сборы военнообязанных. Всего на переподготовку призвали 40 карагандинцев, в их числе 3 офицера, 11 сержантов и 26 рядовых запаса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учебные сборы в регионе проводятся на постоянной основе. К тактическим занятиям привлекаются военнообязанные в возрасте до 40 лет.

- Сборы проводятся для повышения боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовки запаса обученного резерва, – отметил командир бригады территориальной обороны Карагандинской области полковник Тайлан Ахметов.

Фото: пресс-служба Карагандинского гарнизона МО РК

В течение десяти дней «призывники» живут на территории учебного центра «Спасск», обеспечиваются продовольственным пайком и вещевым имуществом. За это время они должны освоить курс теоретических и практических занятий по своей воинской специальности и общим военным дисциплинам.

Акцент делается на практической подготовке. Занятия включают огневую, специальную, тактическую, строевую, физическую, радиационную, химическую, биологическую, инженерную и государственно-правовую подготовку.

Фото: пресс-служба Карагандинского гарнизона МО РК

- С момента прохождения мной срочной службы прошло 20 лет. За это время изменилась и обновилась военная техника, заметно улучшились условия. Для меня это шанс закрепить имеющиеся навыки и приобрести новые, – говорит рядовой запаса Владимир Ким.

В период сборов за военнообязанными сохраняется рабочее место, должность и соответствующая средняя месячная зарплата, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета.