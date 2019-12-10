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Учеба и трудовая деятельность казахстанцев развиваются в параллельных мирах – Президент РК

10 Декабря 2019 14:28
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Учеба и трудовая деятельность казахстанцев развиваются в параллельных мирах – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть процесс обучения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще одной ключевой задачей является повышение качества и доступности образования. По данным НПП «Атамекен», сегодня около 60% выпускников вузов не могут устроиться на работу по специальности. Это говорит о качестве нашего образования. Мы знаем, что даже в период учебы молодые люди подрабатывают преимущественно не по своему профилю. Подрабатывать – это хорошо, но желательно, конечно, чтобы подрабатывали по своей специальности. Соответственно, их учеба и трудовая деятельность развиваются параллельных мирах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

По словам Главы государства, это означает рост потребности молодежи в дистанционном обучении ввиду стремительного развития технологий распространения цифровых навыков.

«Мы должны продолжить работу по созданию открытого университета. Идея Елбасы о создании в каждом регионе хотя бы одного мощного вуза и хотя бы двух колледжей высокого уровня решит множество проблем. Молодежи незачем будет мигрировать и искать престижные места обучения вдали от дома. Они непременно найдут применения своим знаниям и умениям.

В то же время правительство должно принять самые строгие меры в отношении вузов, в том числе частных, которые превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов», - отметил Президент.

К. Токаев подчеркнул, что вследствие этой тенденции девальвируется и дискредитируется вся система высшего образования, подрывается репутация нашего государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование, Общество, Год молодежи,
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Азамат Сыздыкбаев

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