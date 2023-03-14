Участвовать в проекте по повышению доходов намерены жители сел Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств с перспективами увеличения объемов производимой сельхозпродукции проводится в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в соответствии с Указом Главы государства «О проведении встреч акимов с населением» глава региона Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки ознакомился с состоянием дел в Жуалынском районе, встретился с жителями Куренбельского и Жетитобинского сельских округов.

В Жетытобинском сельском округе, в котором насчитывается шесть населенных пунктов, Нуржан Нуржигитов ознакомился с работой сельскохозяйственного кооператива «Жетитобе-2022», созданного в рамках реализации проекта по повышению доходов сельчан. Этот сельхозкооператив обеспечен 18 единицами техники.

Отметим, что поддержанный в 2019 году Правительством РК жамбылский проект повышения доходов сельских жителей и роста сельхозпроизводства активно развивается. Жамбылский регион был выбран в качестве пилотного в связи с тем, что является преимущественно аграрным - свыше 60% населения проживает в сельской местности, развивает личные подсобные хозяйства, и основные доходы большей части населения региона зависят от уровня развития аграрного сектора. Местные власти принимают комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств сельчан.

Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

Как проинформировал аким Жуалынского района Жалгас Муртаза, по проекту повышения доходов сельчан в данное время работают три сельских округа района. В рамках первого направления проекта более 500 сельчан выразили желание освоить приусадебные участки. Более 200 человек запланировали увеличить поголовье скота. Большинство заявок одобрено, уже началось финансирование. По пяти направлениям проекта по повышению доходов сельчан есть продвижение, приняты меры по кредитованию под 2,5%.

В Куренбельском округе два населенных пункта и 394 двора, зарегистрировано 194 крестьянских хозяйства, которые традиционно занимаются животноводством и полеводством. Фермерам выдано более 101 млн тенге субсидий на приобретение техники, удобрений, развитие растениеводства и увеличение поголовья скота. В этом году в Куренбеле намерены открыть мини-цех по переработке молока, внедрить дождевальный полив и другие сельскохозяйственные инновации.

На встрече с главой региона куренбельцы спрашивали, когда их округ будет включен в проект по повышению доходов сельчан. Жители Куренбельского округа выразили намерение принять самое активное участие в этом проекте.

Нуржан Нуржигитов, рассказал сельчанам о социально-экономическом развитии жамбылыского региона и планах на перспективу, а также обещал рассмотреть возможность участия куренбельцев в проекте по повышению доходов сельчан.

В ходе встреч с населением аким области подчеркнул необходимость продолжить систематическую работу по реализации проекта, который способствует увеличению объема сельскохозяйственной продукции и повышению благосостояния населения. Он обратил внимание на то, что наряду с развитием проекта по повышению доходов сельчан необходимо комплексно решать и социальные проблемы села.

«До 2025 года проектом по повышению доходов жителей сельской местности будут охвачены все села Жамбылской области», - заверил глава региона.

По данным управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, в рамках проекта по повышению доходов сельчан в 2022 году произведено 11,5 тысячи тонн продукции на сумму 978,7 млн тенге. В пилотных сельских округах сельчане купили более 45 тыс. голов скота на сумму 6,9 млрд тенге, произвели 4 243 тонны мяса и 8 304 тонны молока. На реализацию 11 проектов выделено 56,2 млн тенге. Произведено 145 тонн продукции (хлеб, мед, кондитерские изделия). Среднемесячный доход участников проекта возрос с 42 тысяч тенге до 111 тысяч тенге.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области