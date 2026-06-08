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    Участок улицы Жетысуская перекроют в Алматы из-за ремонта дороги

    В связи с проведением ремонта на участке улицы Жетысуская вводятся временные ограничения движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы.

    ремонт дорог
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    С 07:00 9 июня до 7:00 10 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до дома № 49.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Участок улицы Жетысуская на время перекроют в Алматы
    Схема: акимат Алматы

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    Напомним, с 2 июня маршруты № 2 и № 48 временно изменили схемы движения из-за ремонта улицы Искендирова на участке от улицы Кажимукана до улицы Азербаева.

    Регионы Казахстана Акимат Общество Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор