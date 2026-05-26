Участок улицы Ушкемпирова на время перекроют в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Жаксылыка Ушкемпирова, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 23:00 26 мая до 06:00 27 мая движение будет перекрыто на участке от проспекта Аль-Фараби до улицы 5-й переулок.

Кроме того, с 23:00 28 мая до 06:00 29 движение будет также перекрыто на участке от проспекта Аль-Фараби до улицы 5-й переулок.

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

В акимате Алматы просят водителей заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 21 мая по 31 июля ограничено движение на участке улицы Рабиги Сыздык в Ауэзовском районе Алматы.