Участок улицы Уалиханова возле исторического здания перекроют в Алматы

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 250 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1979 году, передает Kazinform.

В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по улице Уалиханова на участке от улицы Алимжанова до дома № 58. В ТОО «Алматинские Тепловые Сети» сообщили, что ограничение движения будет производиться поэтапно с учетом проведения строительно-монтажных работ:

с 15 июня 2026 года от улицы Алимжанова до проспекта Жибек Жолы;

с 4 июля переход через проспект Жибек Жолы;

с 7 июля по улице Уалиханова от проспекта Жибек Жолы до дома № 58.

— Ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена, — рассказали в АлТС.

Фото: ТОО «Алматинские Тепловые Сети»

Отмечено, что данная тепловая сеть обеспечивает отоплением и горячей водой один многоквартирный жилой дом, один объект здравоохранения и 11 прочих объектов. Рядом с участком работ находится историческое здание — дом купца Габдулвалиева.

Горожан попросили проявить понимание ко временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что движение из-за ремонта теплосетей ограничат в двух районах Алматы.