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    Участок улицы Уалиханова возле исторического здания перекроют в Алматы

    В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 250 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1979 году, передает Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта по улице Уалиханова на участке от улицы Алимжанова до дома № 58. В ТОО «Алматинские Тепловые Сети» сообщили, что ограничение движения будет производиться поэтапно с учетом проведения строительно-монтажных работ:

    • с 15 июня 2026 года от улицы Алимжанова до проспекта Жибек Жолы;
    • с 4 июля переход через проспект Жибек Жолы;
    • с 7 июля по улице Уалиханова от проспекта Жибек Жолы до дома № 58.

    — Ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена, — рассказали в АлТС.

    Фото: ТОО «Алматинские Тепловые Сети»
    Фото: ТОО «Алматинские Тепловые Сети»

    Отмечено, что данная тепловая сеть обеспечивает отоплением и горячей водой один многоквартирный жилой дом, один объект здравоохранения и 11 прочих объектов. Рядом с участком работ находится историческое здание — дом купца Габдулвалиева.

    Горожан попросили проявить понимание ко временным неудобствам.

    Ранее сообщалось, что движение из-за ремонта теплосетей ограничат в двух районах Алматы.

    Регионы Казахстана Акимат Общество Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
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