Движение из-за ремонта теплосетей ограничат в двух районах Алматы

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алматы проводится плановая реконструкция инженерных сетей. В связи с этим в двух районах города временно ограничат движение автотранспорта на ряде участков улиц, передает Kazinform.

С 8 июня 2026 года на время реконструкции теплосетей будет ограничено движение автотранспорта на следующих участках улиц:

— улица Карпатская от ясли-сада № 38 с переходом на улицу Куприна, далее по улице Калининградской до дома № 29;

Фото: акимат Алматы

— улица Токтабаева от улицы Пришвина до улицы Сулейменова и от улицы Сулейменова до дома № 20А.

Фото: акимат Алматы

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции трубопроводов, проходящих под проезжей частью указанных уличных сегментов.

По данным АлТС, на указанных объектах в текущем году планируется заменить тепловые сети общей протяженностью 700 метров, введённые в эксплуатацию в 1983 и 1988 годах.

— Выполнение этих работ позволит обеспечить стабильным теплоснабжением жителей четырех многоквартирных жилых домов, двух частных домов, одного детского сада и других объектов в предстоящий зимний период. Вместе с тем, в период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям будет сохранена, — заявили в АлТС.

Горожан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

Ранее сообщалось о деталях предстоящего строительства LRT в Алматы.