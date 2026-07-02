Участок улицы Сыганак закроют на ремонт в Астане

С 3 по 4 июля текущего года в столице планируется проведение работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Сыганак от транспортной развязки Мангилик Ел до улицы Акмешит, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На период проведения работ движение автотранспортных средств на данном участке будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Ранее сообщалось о том, что с 1 по 20 июля на шоссе Коргалжын в Астане будут проводиться работы по устройству бетонного основания и покрытия для установки автоматизированной системы измерения (АСИ).