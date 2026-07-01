На шоссе Коргалжын в Астане почти на три недели ограничат движение

С 1 по 20 июля на шоссе Коргалжын в Астане будут проводиться работы по устройству бетонного основания и покрытия для установки автоматизированной системы измерения (АСИ), передает Kazinform.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, на период проведения работ движение автотранспорта будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Фото: Ikomek

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Как сообщалось ранее, впервые за 50 лет начата масштабная реконструкция трассы Караганда — Жезказган.