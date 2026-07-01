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    На шоссе Коргалжын в Астане почти на три недели ограничат движение

    С 1 по 20 июля на шоссе Коргалжын в Астане будут проводиться работы по устройству бетонного основания и покрытия для установки автоматизированной системы измерения (АСИ), передает Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, на период проведения работ движение автотранспорта будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

    На шоссе Коргалжын в Астане почти на три недели ограничат движение
    Фото: Ikomek

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

    Как сообщалось ранее, впервые за 50 лет начата масштабная реконструкция трассы Караганда — Жезказган.

    Дороги Инфраструктурные проекты. Дороги. Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор