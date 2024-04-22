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    11:35, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Участок улицы Сыганак перекроют из-за LRT в Астане

    LRT құрылысында қанша шетел азаматы жұмыс істеп жатыр
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Астане в связи с проведением работ на участках LRT, по согласованию с департаментом полиции города, временно изменится организация дорожного движения по улице Сыганак, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    С 24 апреля по 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан планируется полное ограничение движения по улице Сыганак.

    - Эти меры необходимы для выполнения работ по строительству 112-ой станции LRT с интеграцией со зданием БЦ «Абу Даби Плаза». При этом, сквозные передвижения будут открыты по улице Акмешит и улице Туркестан. Гостей и жителей столицы просим заранее планировать маршрут передвижения, - говорится в сообщении акимата.

    Участок улицы Сыганак перекроют из-за LRT в Астане
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Дороги ЛРТ Регионы Астана Строительство Закрытие дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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