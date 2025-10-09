Участок улицы Ш. Калдаякова временно закроют в связи с ремонтом в Астане

В связи с этим движение на данном участке будет частично перекрыто по 10 октября. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон.

— Жителей и гостей столицы просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

