Участок улицы Ш. Калдаякова временно закроют в связи с ремонтом в Астане
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Ш. Калдаякова на участке от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В связи с этим движение на данном участке будет частично перекрыто по 10 октября. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон.
— Жителей и гостей столицы просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.
