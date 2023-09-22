Участок улицы Шевченко временно перекроют в Алматы

В Алматы с 22 по 24 сентября участок улицы Шевченко от Пушкина до Конаева перекроют в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей области Абай пройдет 23-24 сентября с 08:00 до 17:00 на площади Ш. Валиханова.

«В ярмарке примут участие фермеры шести районов области, а также города Семея. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент более 40 видов продукции – мясо-молочная, плодоовощная, колбасная продукция, растительные и животные масла и другие», - сообщили в акимате Алматы.

Общий объем продукции – 180 тонн, из них мясная продукция – 30 тонн, плодоовощная – 120 тонн, молочная – 15 тонн, рыбная – 5 тонн, прочая – 10 тонн.