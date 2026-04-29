Участок улицы Шемякина перекроют в Алматы: ряд маршрутов изменит схемы движения

В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Шемякина в связи с проведением среднего ремонта, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в акимате города, с 07:00 30 апреля до 07:00 2 мая будет полностью перекрыт участок от улицы Даналык до улицы Кожедуба. На месте проведения работ установят предупреждающие знаки, а также информационные стенды с контактами ответственного подрядчика.

В этот период также изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов:

маршрут № 8 — в северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Богдана Хмельницкого — далее по действующей схеме. В обратном направлении: улица Богдана Хмельницкого — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

маршрут № 32 — в северном направлении: улица Жангельдина — проспект Рыскулова — проспект Суюнбая — улица Богдана Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Богдана Хмельницкого — проспект Суюнбая — далее по действующей схеме.

маршрут № 51 — в северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Богдана Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Богдана Хмельницкого — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

маршрут № 79 — в северном направлении: улица Жангельдина — проспект Рыскулова — проспект Суюнбая — улица Богдана Хмельницкого — улица Майлина — далее по схеме. В обратном направлении: улица Богдана Хмельницкого — проспект Суюнбая — далее по действующей схеме.

маршрут № 126 — в северном направлении: улица Жангельдина — улица Папанина — улица Богдана Хмельницкого — далее по схеме. В обратном направлении: улица Богдана Хмельницкого — улица Папанина — улица Жангельдина — далее по схеме.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения движения общественного транспорта.

Отметим, что в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана в Алматы с 1 мая временно изменятся схемы движения девяти автобусных маршрутов.

Ограничения будут действовать на участке улицы Мукатая Беспакова — от улицы Жумабаева до улицы Павлодарской.