Участок улицы Сауран закрыли в связи с ремонтными работами в Астане

В Астане полностью перекрыт местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от улицы Алматы до улицы Керей Жанибек хандар, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Работы по устройству инженерных сетей продлятся до 30 июля.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, с 27 июня по 1 июля будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по улицам Баршын и Сакена Муканова.