Участок улицы Рыскулбекова на время перекроют в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Рыскулбекова вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 08:00 до 22:00 часов 25 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Мустафина до улицы Навои.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 20 июня в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на ряде участков временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов в Алматы.