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    Участок улицы Рыскулбекова на время перекроют в Алматы

    В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Рыскулбекова вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ремонт дорог дорожные знаки Жол жөндеу жол белгілері
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    С 08:00 до 22:00 часов 25 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Мустафина до улицы Навои.

    Участок улицы Рыскулбекова на время перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    Напомним, с 20 июня в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на ряде участков временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов в Алматы.

    Алматы Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор