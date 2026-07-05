KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай

    Участок улицы Калдаякова откроют 6 июля в Астане

    В Астане на участке улицы Ш. Калдаякова от улицы С. Нурмагамбетова до проспекта Улы Дала ведутся завершающие работы, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Участок улицы Калдаякова откроют 6 июля в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В настоящее время проводится санитарная очистка дороги и вывоз мусора. Водителей просят убрать припаркованные автомобили вдоль дороги на ремонтируемом участке для полного открытия улицы.

    Время открытия: с 06:00 до 07:00 часов 6 июля.

    Ранее сообщалось о том, что проводятся работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей, Жанибек хандар.

     

    Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор