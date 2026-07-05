Участок улицы Калдаякова откроют 6 июля в Астане

В Астане на участке улицы Ш. Калдаякова от улицы С. Нурмагамбетова до проспекта Улы Дала ведутся завершающие работы, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В настоящее время проводится санитарная очистка дороги и вывоз мусора. Водителей просят убрать припаркованные автомобили вдоль дороги на ремонтируемом участке для полного открытия улицы.

Время открытия: с 06:00 до 07:00 часов 6 июля.

Ранее сообщалось о том, что проводятся работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Керей, Жанибек хандар.