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    14:22, 22 Май 2024 | GMT +6

    Участок улицы Бокеева временно перекрыли в Астане

    Астана қаласының көрінісі / ағаштар
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дорожного полотна по ул. Ш. Бокеева, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 30 мая будет полностью перекрыто движение на участке улицы Ш. Бокеева от ул. Дуйсенбаева до тупика.

    В акимате жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Участок улицы Бокеева временно перекрыли в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Напомним, с начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице.

    Теги:
    Дороги Астана Акимат Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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