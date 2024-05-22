Участок улицы Бокеева временно перекрыли в Астане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дорожного полотна по ул. Ш. Бокеева, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 30 мая будет полностью перекрыто движение на участке улицы Ш. Бокеева от ул. Дуйсенбаева до тупика.

В акимате жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Фото: акимат Астаны

Напомним, с начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице.