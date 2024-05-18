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    11:00, 18 Май 2024 | GMT +6

    51 улицу перекроют в Астане из-за ремонта

    ремонт дорог
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    С начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате, в прошлом году основное внимание было уделено строительству и вводу в эксплуатацию объектов систем жизнеобеспечения, таких как станция питьевой воды (НФС-3) и газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток». В текущем году акцент сделан на развитие дорожной инфраструктуры.

    - В этом году планируется провести средний ремонт дорожного полотна на 51 улице общей протяженность 53,8 км, - проинформировали в акимате.

    Ремонтные работы коснутся следующих улиц:

    • ул. Ташенова;
    • пр. Туран - от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз. Отмечается, что в 2023 году по пр. Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык;ул. Кенесары от ул. Брусиловского до ул. Сембинова;
    • ул. Сарайшык - от ул. Туркестан до проспекта Туран;
    • ул. Абат-Байта - от ул. Байсеитова до ул. Бейсековой;
    • пер. Огыланды - от ул. Байсеитова до тупика;
    • ул. Ш.Бокеева - от ул. Дуйсенбаева до тупика;
    • ул.Карталы - от пр.Тлендиева до ул.Акан Сери;
    • ул. К.Байсеитова - от ул.Фахд бен Абдул Азиз до 122 дома;
    • пер.Жарсуат - от ул. ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул.Джалиля;
    • ул.Герцена - от ул. Карбышева до ул. Дуйсенбаева;
    • ул. Шакпак - от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
    • ул. Бартольда - от ул.Окжетпес до ул.Аспара;
    • пр. Сарыарка - от ул. Шевченко до пр.Абая;
    • ул. М.Ауезова - от пр. Республики до ул. Кенесары.

    Кроме того, те дороги, которые ранее были закрыты для движения и на которых уже уложен нижний слой дорожного полотна, будут временно перекрыты снова. Это необходимо для установки верхнего слоя дорожного покрытия, объяснили в акимате. Ранее мы писали о них

    Теги:
    Дороги Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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