51 улицу перекроют в Астане из-за ремонта

С начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате, в прошлом году основное внимание было уделено строительству и вводу в эксплуатацию объектов систем жизнеобеспечения, таких как станция питьевой воды (НФС-3) и газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток». В текущем году акцент сделан на развитие дорожной инфраструктуры.

- В этом году планируется провести средний ремонт дорожного полотна на 51 улице общей протяженность 53,8 км, - проинформировали в акимате.

Ремонтные работы коснутся следующих улиц:

ул. Ташенова;

пр. Туран - от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз. Отмечается, что в 2023 году по пр. Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык;ул. Кенесары от ул. Брусиловского до ул. Сембинова;

ул. Сарайшык - от ул. Туркестан до проспекта Туран;

ул. Абат-Байта - от ул. Байсеитова до ул. Бейсековой;

пер. Огыланды - от ул. Байсеитова до тупика;

ул. Ш.Бокеева - от ул. Дуйсенбаева до тупика;

ул.Карталы - от пр.Тлендиева до ул.Акан Сери;

ул. К.Байсеитова - от ул.Фахд бен Абдул Азиз до 122 дома;

пер.Жарсуат - от ул. ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул.Джалиля;

ул.Герцена - от ул. Карбышева до ул. Дуйсенбаева;

ул. Шакпак - от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;

ул. Бартольда - от ул.Окжетпес до ул.Аспара;

пр. Сарыарка - от ул. Шевченко до пр.Абая;

ул. М.Ауезова - от пр. Республики до ул. Кенесары.