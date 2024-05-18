51 улицу перекроют в Астане из-за ремонта
С начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате, в прошлом году основное внимание было уделено строительству и вводу в эксплуатацию объектов систем жизнеобеспечения, таких как станция питьевой воды (НФС-3) и газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток». В текущем году акцент сделан на развитие дорожной инфраструктуры.
- В этом году планируется провести средний ремонт дорожного полотна на 51 улице общей протяженность 53,8 км, - проинформировали в акимате.
Ремонтные работы коснутся следующих улиц:
- ул. Ташенова;
- пр. Туран - от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз. Отмечается, что в 2023 году по пр. Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык;ул. Кенесары от ул. Брусиловского до ул. Сембинова;
- ул. Сарайшык - от ул. Туркестан до проспекта Туран;
- ул. Абат-Байта - от ул. Байсеитова до ул. Бейсековой;
- пер. Огыланды - от ул. Байсеитова до тупика;
- ул. Ш.Бокеева - от ул. Дуйсенбаева до тупика;
- ул.Карталы - от пр.Тлендиева до ул.Акан Сери;
- ул. К.Байсеитова - от ул.Фахд бен Абдул Азиз до 122 дома;
- пер.Жарсуат - от ул. ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул.Джалиля;
- ул.Герцена - от ул. Карбышева до ул. Дуйсенбаева;
- ул. Шакпак - от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
- ул. Бартольда - от ул.Окжетпес до ул.Аспара;
- пр. Сарыарка - от ул. Шевченко до пр.Абая;
- ул. М.Ауезова - от пр. Республики до ул. Кенесары.
Кроме того, те дороги, которые ранее были закрыты для движения и на которых уже уложен нижний слой дорожного полотна, будут временно перекрыты снова. Это необходимо для установки верхнего слоя дорожного покрытия, объяснили в акимате. Ранее мы писали о них.