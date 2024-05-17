15:26, 17 Май 2024 | GMT +6
Какие улицы перекрыли в Астане, рассказали в акимате
В столичном акимате рассказали о текущей ситуации по ремонту дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.
Так, перекрытыми полностью остаются следующие улицы:
- пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Кунаева (мост над круглой площадью). Альтернативные пути — под мостом, пр. Туран, ул. Қазақ радиосы. 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое;
- ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
- ул. Шакпак от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
- ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
- ул. Келешек от пр. Тлендиева до ул. Жанаконыс;
- пер. Жарсуат от ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля.
Улицы, перекрытые частично:
- пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова, при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях. 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое;
- ул. Сарайшык от ул. Туркестан до пр. Туран, при этом движение для автотранспортных средств обеспечено полностью на участке от ул. Туркестан до ул. Тайбекова, с ул. Тайбекова до пр. Туран — по одной из сторон в обоих направлениях. Вечером 17 мая движение будет открыто;
- мост «Архар» на участке от пр. Б. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык по правой стороне. При этом движение обеспечено по левой стороне в обоих направлениях.
Улицы, на которых уложен нижний слой дорожного полотна, движение открыто:
- ул. Ж. Ташенова от пр. Республики до ул. Амман;
- пер. Ж. Ташенова от ул. Бараева до ул. Ташенова;
- пр. Туран от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Хусейн бен Талал (в 2023 году по проспекту Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык);
- ул. Земляничная от ул. Бейбарыс Султан до ул. Караменде би Шакаулы;
- ул. Карталы от пр. Тлендиева до ул. Акан Сери;
- ул. Игилик от ул. Жанажол до ул. Тайбурыл;
- ул. Е. Брусиловского от ул. Иманова до ул. Кенесары;
- ул. Ардагерлер от ул. Шугыла до ул. Бабатайулы;
- транспортная развязка на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык. На правосторонних съездах уложен нижний слой.