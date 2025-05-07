Участок улицы Айтиева в Алматы перекроют на три недели
В Алматы на улице Айтиева реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1980 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», теплотрасса общей протяженностью 245,5 метра обеспечивает теплом пять многоквартирных жилых домов. В летний период подача горячей воды для указанных потребителей будет сохранена.
Для обеспечения безопасности при проведении плановых работ с 6 по 26 мая по улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, будет ограничено движение автотранспорта в обоих направлениях.
В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.
Ранее в Бостандыкском районе Алматы на бульваре Бухар Жырау началась реконструкция трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1983 году.