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    20:39, 06 Май 2025 | GMT +5

    Участок улицы Айтиева в Алматы перекроют на три недели

    В Алматы на улице Айтиева реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1980 году, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: freepik

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», теплотрасса общей протяженностью 245,5 метра обеспечивает теплом пять многоквартирных жилых домов. В летний период подача горячей воды для указанных потребителей будет сохранена.

    Участок улицы Айтиева в Алматы перекроют на три недели
    Фото: акимат

    Для обеспечения безопасности при проведении плановых работ с 6 по 26 мая по улице Айтиева, на участке от улицы Богенбай батыра до улицы Карасай батыра, будет ограничено движение автотранспорта в обоих направлениях.

    В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

    Ранее в Бостандыкском районе Алматы на бульваре Бухар Жырау началась реконструкция трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1983 году. 

    Теги:
    Дороги Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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