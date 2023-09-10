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    09:25, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Участок улицы Жанажол перекрыт на ремонт в Астане

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    Фото: gov.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт по улице Жанажол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с этим, с 9 по 10 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Жанажол от шоссе Алаш до ул. Мунайшылар.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


    Теги:
    Дороги Строительство Астана
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