Участок улицы Жанажол перекрыт на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт по улице Жанажол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим, с 9 по 10 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Жанажол от шоссе Алаш до ул. Мунайшылар.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.