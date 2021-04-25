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    22:22, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Участок улицы Валиханова перекрыт до 25 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Улица Валиханова на участке от ул. Ж. Тархана до ул. Агыбай-батыра будет закрыта до 6.00 часов 25 апреля 2021 г. в связи с проведением работ по подключению ливневой канализации к общегородской сети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков. Проезд транзитного транспорта через указанную улицу закрывается полностью до завершения ремонтных работ, а для жителей близлежащих участков предусмотрены альтернативные маршруты для проезда к местам проживания.

    «Департамент полиции г. Нур-Султана просит жителей и гостей столицы быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся, либо не завершены строительные работы и осуществлять движение руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан», – говорится в сообщении ДП столицы.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Строительство Благоустройство
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