Участок улицы Валиханова перекрыт до 25 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Улица Валиханова на участке от ул. Ж. Тархана до ул. Агыбай-батыра будет закрыта до 6.00 часов 25 апреля 2021 г. в связи с проведением работ по подключению ливневой канализации к общегородской сети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков. Проезд транзитного транспорта через указанную улицу закрывается полностью до завершения ремонтных работ, а для жителей близлежащих участков предусмотрены альтернативные маршруты для проезда к местам проживания.

«Департамент полиции г. Нур-Султана просит жителей и гостей столицы быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся, либо не завершены строительные работы и осуществлять движение руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан», – говорится в сообщении ДП столицы.