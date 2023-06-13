Участок улицы Токтарова временно перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по среднему ремонту дороги планируется провести по улице Токтарова в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Средний ремонт проводит столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города.

В связи с этим с 14 по 24 июня будет полностью перекрыто движение по улице Токтарова на участке от ул. Сусамыр до ул. К.Кеменгерулы.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.