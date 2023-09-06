Участок улицы Тлендиева перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается средний ремонт улицы Тлендиева от Сатпаева до Толе би протяженностью 1,7 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, с 23:00 часов 5 сентября до 06:00 часов 6 сентября полностью перекроют движение по улице Тлендиева на участке от улицы Шакарима до улицы Карасай батыра.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Отеген батыра, проспект Абая, улицу Брусиловского, улицу Толе би и прилегающие улицы.

Для организации дорожного движения будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции.

«Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщил в акимате города.